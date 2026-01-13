Treni circolazione sospesa per motivi precauzionali | verifiche sulla linea ferroviaria

La circolazione dei treni è temporaneamente sospesa per motivi precauzionali, al fine di eseguire verifiche tecniche sulla linea ferroviaria. La misura è adottata per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali sviluppi o modifiche alle partenze e agli orari.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale per consentire verifiche tecniche sulla linea. La misura, adottata per garantire la sicurezza dei viaggiatori, sta avendo ripercussioni sul traffico ferroviario di diverse categorie di treni. I convogli Alta Velocità, Intercity e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Tragedia sulla linea Roma-Cassino: uomo investito dal treno, circolazione ferroviaria sospesa Leggi anche: I cinghiali sono arrivati anche sulla linea ferroviaria Adriatica. Circolazione in tilt, treni in forte ritardo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incendio alla stazione di Roma Termini, circolazione sospesa dal binario 18 al 29: traffico ferroviario in tilt; Terremoto nel Reggino, è stata riattivata la circolazione ferroviaria sospesa; Verifiche sulla linea Adriatica per un presunto investimento: rallentamenti e ritardi sui treni; Maltempo: interrotta la linea ferroviaria Roma-Velletri. Fumo da cavo elettrico, stop a treni su 10 binari alla stazione Termini - Circolazione dei treni bloccata su dieci binari della stazione Termini di Roma. notizie.tiscali.it

Stazione Termini: fumo da cavo elettrico blocca 10 binari. Treni fermi, ritardi per Fiumicino e Napoli - Un incendio a un cavo elettrico ha causato disagi ai trasporti ferroviari presso la Stazione Termini di Roma nel pomeriggio. cronachedellacampania.it

Incendio alla stazione di Roma Termini, circolazione sospesa dal binario 18 al 29: traffico ferroviario in tilt - 55 tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio, dopo che un incendio è scoppiato all’interno della staz ... msn.com

Circolazione dei treni bloccata su dieci binari della stazione Termini di Roma. Secondo quanto si apprende, lo stop è scattato a causa di fumo che fuoriesce da un pozzetto probabilmente per un principio di incendio di un cavo elettrico, tra il binario 18 e 19. x.com

PESCARA. Lavori sulla linea ferroviaria adriatica dal 14 al 23 gennaio: circolazione dei treni sospesa, previsti bus sostitutivi Guarda il servizio #trenitalia #ferroviedellostato #RFI #pescara #Foggia - facebook.com facebook

