Cinturrino il legale | Ha sparato per motivi di servizio proiettile deviato

Cinturrino ha sparato per motivi di servizio, causando una ferita a un collega. Il suo avvocato, Piero Porciani, spiega che il proiettile è stato deviato, e che l’azione è stata motivata da ragioni professionali. Tuttavia, l’avvocato aggiunge che il problema si è creato nel momento in cui Cinturrino ha reagito dopo aver sparato. La vicenda si concentra sulle conseguenze di un gesto impulsivo nel contesto lavorativo.

"Stanno uscendo delle voci abbastanza brutte su Cinturrino. Lui ha negato di aver preso nulla dai pusher, non ha mai avuto rapporti". A "Diario del giorno", parla Piero Porciani, avvocato dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, a Rogoredo., Il legale, a "Diario del giorno", spiega la posizione del suo assistito, in particolare sulla presunta denuncia della vittima nei confronti di Cinturrino. In particolare sulla pistola occultata in uno zaino, che sarebbe servita a inscenare un tentativo di sparatoria: "Su questo ha sbagliato Cinturrino - ha spiegato l'avvocato -, in quel momento ha visto perso completamente e ha messo una toppa peggiore del danno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: “Allarmanti potenzialità criminali”. Perché ha sparato contro Abderrahim Mansouri?Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato dopo aver sparato contro Abderrahim Mansouri, a causa delle sue potenzialità criminali percepite.

Rogoredo, fermato Cinturrino per omicidio: “Ha sparato volontariamente”. Meloni: “Tradita la Nazione”Il fermo di Cinturrino per omicidio deriva dal suo aver sparato intenzionalmente verso una sagoma, mentre la vittima cercava riparo tra i cespugli del boschetto di Rogoredo.

