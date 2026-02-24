Rogoredo fermato Cinturrino per omicidio | Ha sparato volontariamente Meloni | Tradita la Nazione

Il fermo di Cinturrino per omicidio deriva dal suo aver sparato intenzionalmente verso una sagoma, mentre la vittima cercava riparo tra i cespugli del boschetto di Rogoredo. Testimoni hanno raccontato di aver visto il colpo partire mentre la persona si allontanava in fretta. La scena si è svolta in un'area nota per lo spaccio di droga, suscitando preoccupazione tra i residenti locali. La polizia continua le indagini per chiarire le modalità dell'episodio.

Ha sparato “coscientemente e volontariamente” verso la “sagoma” di Abderrahim Mansouri mentre questo “cercava una via di fuga” e “riparo tra i cespugli” del ‘ boschetto della droga ‘ di Rogoredo. Lo ha colpito “alla testa” con un proiettile, esploso dalla Beretta d’ordinanza calibro 9X19, che ha fatto cadere il 28enne “in posizione prona”. Si è avvicinato al corpo e lo ha “girato”. Ha atteso “22 minuti” prima di “allertare i soccorsi” per “modificare la scena del delitto”, piazzare la finta pistola accanto all’uomo steso fra le sterpaglie per inscenare una “situazione compatibile con la falsa versione” della legittima difesa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rogoredo, fermato Cinturrino: "Può uccidere ancora". Meloni: "Fatto gravissimo, tradita la Nazione" | Il testimone nascosto nel boscoAbderrahim Mansouri è stato ucciso senza arma in mano dal poliziotto di 41 anni nel quartiere di Rogoredo, causa di una controversia tra le forze dell’ordine e il testimone.

Rogoredo: Cinturrino fermato per omicidio volontario. Meloni: "Tradimento della Nazione"Carmelo Cinturrino è stato arrestato per aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri, un giovane marocchino di 28 anni, durante una sparatoria a Rogoredo.

