Cinemino via i sigilli | Non accostateci a Crans-Montana

I sigilli sono stati rimossi da Cinemino dopo il sequestro del 22 gennaio, causato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. I gestori affermano che il locale può ora riaprire, ma chiedono di non associarlo a Crans-Montana, riferendosi a un’area di montagna lontana dalla loro attività. Il ristorante ha subito modifiche per adeguarsi alle prescrizioni di sicurezza, ma resta da vedere se le autorizzazioni siano state completamente rispettate.

Tolti i sigilli a “Il Cinemino“!. Lo annunciano i gestori della struttura di Porta Romana, oggetto di sequestro preventivo lo scorso 22 gennaio: contestata l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo "senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica". Considerazione subito contestata dai responsabili dell’associazione SeiSeneca, fondatori del Cinemino. E ieri "alle 18 sono stati finalmente tolti i sigilli, dopo un mese di chiusura forzata". Lo staff scrive: "Accogliamo la decisione del Tribunale di Milano con grande gioia e soddisfazione. Abbiamo sempre avuto fiducia e siamo sempre stati disponibili a collaborare per chiarire ogni punto sulla sicurezza del centro e la natura culturale e no profit della nostra associazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crans Montana, spunta il filmato: così è scoppiato il rogo x.com

Un nuovo video della tragedia di Crans-Montana è stato depositato oggi, lunedì 23 febbraio, dalla procura di Sion. Immagini che mostrano in modo inequivocabile come è stato appiccato il fuoco nel locale “Le Constellation”. Cyane, la cameriera con il casco, h - facebook.com facebook