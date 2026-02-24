Cinemino via i sigilli | Non accostateci a Crans-Montana

I sigilli sono stati rimossi da Cinemino dopo il sequestro del 22 gennaio, causato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. I gestori affermano che il locale può ora riaprire, ma chiedono di non associarlo a Crans-Montana, riferendosi a un’area di montagna lontana dalla loro attività. Il ristorante ha subito modifiche per adeguarsi alle prescrizioni di sicurezza, ma resta da vedere se le autorizzazioni siano state completamente rispettate.

Tolti i sigilli a “Il Cinemino“!. Lo annunciano i gestori della struttura di Porta Romana, oggetto di sequestro preventivo lo scorso 22 gennaio: contestata l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo "senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica". Considerazione subito contestata dai responsabili dell’associazione SeiSeneca, fondatori del Cinemino. E ieri "alle 18 sono stati finalmente tolti i sigilli, dopo un mese di chiusura forzata". Lo staff scrive: "Accogliamo la decisione del Tribunale di Milano con grande gioia e soddisfazione. Abbiamo sempre avuto fiducia e siamo sempre stati disponibili a collaborare per chiarire ogni punto sulla sicurezza del centro e la natura culturale e no profit della nostra associazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tolti i sigilli, il Cinemino riapre dopo il sequestro: "Mai accettato il paragone con Crans Montana"Il Cinemino di via Seneca a Milano riapre dopo il ritiro dei sigilli, che erano stati posti a gennaio per presunte irregolarità amministrative e problemi di sicurezza.

Cinemino dopo il sequestro: "Non paragonateci a Crans Montana"Dopo il sequestro, Cinemino sottolinea di non essere paragonabile a Crans Montana.

