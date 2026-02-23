Tolti i sigilli il Cinemino riapre dopo il sequestro | Mai accettato il paragone con Crans Montana

Il Cinemino di via Seneca a Milano riapre dopo il ritiro dei sigilli, che erano stati posti a gennaio per presunte irregolarità amministrative e problemi di sicurezza. La decisione arriva dopo che sono stati chiariti alcuni aspetti legali e tecnici, permettendo di riaprire le porte al pubblico. La gestione del cinema ha dichiarato di non aver mai accettato il paragone con altre strutture simili. Ora si attende il prossimo passo delle autorità competenti.

Il Cinemino di via Seneca a Milano riapre dopo il sequestro disposto a fine gennaio per presunte irregolarità amministrative e legate alla sicurezza delle vie di fuga. Alle 18 di oggi, 23 febbraio, sono stati ufficialmente rimossi i sigilli dopo un mese di chiusura forzata. Quello “che non abbiamo mai potuto accettare sono gli accostamenti alla tragica vicenda di Crans Montana e alle condizioni di sicurezza di quel locale e i sospetti sulle reali finalità della nostra associazione. Nel corso di questi anni non solo non abbiamo realizzato alcun profitto, ma abbiamo investito tutte le nostre entrate nella sicurezza del Cinemino e nell'attività culturale che abbiamo svolto nella sala di proiezione di via Seneca e in tutta la città di Milano e soprattutto nelle sue periferie”, aggiungono spiegando che sono stati documentati gli interventi fatti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

