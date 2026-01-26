Cinemino dopo il sequestro | Non paragonateci a Crans Montana

Dopo il sequestro, Cinemino sottolinea di non essere paragonabile a Crans Montana. Pur riconoscendo l'importanza di rafforzare i controlli dopo l’incidente di Capodanno, l’associazione ribadisce che il proprio operato rimane distinto e non correlato a eventi di quella gravità. La dichiarazione mira a chiarire la propria posizione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, nel rispetto delle procedure e della propria reputazione.

È “fuoriluogo” il sequestro del Cinemino e “pur capendo la necessità di intensificare i controlli dopo la tragedia di Capodanno, non riteniamo in alcun modo di poter essere neanche lontanamente accostati a quei fatti”. Lo scrivono i gestori della sala cinema di via Seneca a Milano che nei giorni scorsi è stata chiusa. I gestori hanno spiegato che nel 2024 la polizia locale e i vigili del fuoco avevano già effettuato gli stessi controlli. “Ci avevano contestato lo stesso reato per sette tessere approvate ma non ancora verbalizzate. In quell'occasione il locale NON è stato sequestrato perché non ce n'era motivo: per l'annonaria si trattava di una questione solo amministrativa, mentre per i vigili del fuoco di piccole sistemazioni”.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

