Cinemino dopo il sequestro | Non paragonateci a Crans Montana

Dopo il sequestro, Cinemino sottolinea di non essere paragonabile a Crans Montana. Pur riconoscendo l'importanza di rafforzare i controlli dopo l’incidente di Capodanno, l’associazione ribadisce che il proprio operato rimane distinto e non correlato a eventi di quella gravità. La dichiarazione mira a chiarire la propria posizione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, nel rispetto delle procedure e della propria reputazione.

È “fuoriluogo” il sequestro del Cinemino e “pur capendo la necessità di intensificare i controlli dopo la tragedia di Capodanno, non riteniamo in alcun modo di poter essere neanche lontanamente accostati a quei fatti”. Lo scrivono i gestori della sala cinema di via Seneca a Milano che nei giorni scorsi è stata chiusa. I gestori hanno spiegato che nel 2024 la polizia locale e i vigili del fuoco avevano già effettuato gli stessi controlli. “Ci avevano contestato lo stesso reato per sette tessere approvate ma non ancora verbalizzate. In quell'occasione il locale NON è stato sequestrato perché non ce n'era motivo: per l'annonaria si trattava di una questione solo amministrativa, mentre per i vigili del fuoco di piccole sistemazioni”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Cinema Cinemino di Milano è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di problematiche legate alla sicurezza.

A Milano, un controllo della polizia locale ha portato alla chiusura e al sequestro del COA, un locale situato nel centro della città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Cinemino di Milano, che cosa è successo: effetto Crans, la sala sotto sequestro dopo le segnalazioni dei vicini per vie di fuga non idonee; Dopo il sequestro, il Cinemino risponde alle accuse: Non luogo abusivo, ma comunità. Ci hanno scelto 90mila persone; Il Cinemino contro il sequestro: Contestano la natura della nostra esistenza; Milano, Cinemino sotto sequestro per vie di fuga non idonee e irregolarità nelle tessere associative.

