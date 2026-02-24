Cinema in lutto | morto Robert Carradine volto di La rivincita dei Nerds e Lizzie McGuire

Robert Carradine è morto all’età di 71 anni a causa di complicazioni di salute. L’attore, noto per i ruoli in “La rivincita dei Nerds” e “Lizzie McGuire”, ha lasciato un segno indelebile nel cinema e in televisione. La sua scomparsa ha colpito fan e colleghi, che ricordano le sue interpretazioni che hanno divertito e appassionato molte generazioni. La notizia si diffonde tra amici e addetti ai lavori del settore.

Il mondo del cinema dice addio a Robert Carradine, scomparso all’età di 71 anni. Attore amatissimo dal grande pubblico, era diventato celebre per ruoli iconici sul grande e piccolo schermo, conquistando generazioni diverse di spettatori. La notizia della morte è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso una dichiarazione al sito americano Deadline, in cui si sottolinea anche la lunga battaglia dell’attore contro il disturbo bipolare. Il messaggio della famiglia. Nel comunicato diffuso ai media, i familiari hanno ricordato Carradine come un uomo capace di portare luce anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

