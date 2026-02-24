Ciclone record paralizza la costa est | 3mila voli cancellati e strade

Un ciclone record ha causato il blocco totale della costa est, portando a oltre 3.000 voli cancellati e strade impraticabili. La forte nevicata ha investito le principali città, interrompendo trasporti e attività commerciali. Le neve si accumula rapidamente, rendendo difficile il lavoro delle squadre di emergenza. Le autorità invitano i cittadini a evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane critica lungo tutta la regione.

Una tempesta di neve senza precedenti sta paralizzando la costa est degli Stati Uniti, da New York al New Jersey, trasformando la vita quotidiana in un incubo logistico. Con tremila voli cancellati solo negli aeroporti di New York e strade trasformate in piste di ghiaccio, le autorità hanno dovuto vietare l’uso delle auto private per garantire la sicurezza. La popolazione è costretta a restare al chiuso mentre il maltempo continua a peggiorare, minacciando di estendersi fino al Maine con accumuli che potrebbero superare il metro. La violenza inaspettata del ciclone ha colto tutti impreparati, trasformando le città in scenari di caos. 🔗 Leggi su Ameve.eu Tempesta senza precedenti paralizza il nord-est: 3.500 voli cancellatiUna tempesta di neve intensa ha bloccato il traffico aereo nel nord-est degli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 3. La neve paralizza l’Europa: centinaia di voli cancellati in Francia, Olanda e Belgio, a Parigi fermi anche i treniLe recenti condizioni meteorologiche hanno causato notevoli disagi nei trasporti di Europa occidentale. Argomenti correlati Maltempo Russia, il ciclone Valli paralizza la regione di Mosca: gravi ingorghi e disagi per 150 voli a causa delle intense nevicate | VIDEO; Nevicata record a Mosca: il 70% della neve di febbraio in 24 ore; Neve record e trasporti in tilt: il Blizzard paralizza New York. Ciclone bomba: cos’è e come nasce la tempesta(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_359766 align=aligncenter width=1600] Ciclone bomba cosa vuol dire[/caption]Quando sentiamo pronunciare l'espressione meteo ... msn.com Ciclone Harry, Costarella segnala piogge record e gravi danni al territorio: Nel corso del maltempo provocato dal ciclone Harry, in Calabria sono state registrate precipitazioni straordinarie, con punte di oltre 580 millimetri di pioggia in 48 ore, un quantitativo... - facebook.com facebook