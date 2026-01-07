La neve paralizza l'Europa | centinaia di voli cancellati in Francia Olanda e Belgio a Parigi fermi anche i treni

Le recenti condizioni meteorologiche hanno causato notevoli disagi nei trasporti di Europa occidentale. In Francia, Olanda e Belgio, neve e ghiaccio hanno portato alla cancellazione di numerosi voli e al blocco dei treni e delle autostrade, creando difficoltà per i viaggiatori e le pendolari. La situazione resta complessa e richiede attenzione da parte di chi si deve spostare in queste aree.

Situazione dei trasporti difficilissima oggi mercoledì 7 gennaio tra Francia, Olanda e Belgio per neve e ghiaccio che hanno bloccato voli, treni e anche autostrade. Le autorità locali sconsigliano di mettersi in viaggio se non necessario. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

