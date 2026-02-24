ciclone harry slitta al 31 marzo termine per i bilanci di previsione degli enti locali

Il ciclone Harry ha causato lo slittamento al 31 marzo della scadenza per i bilanci di previsione degli enti locali. La decisione deriva dalle difficoltà emerse nella gestione delle risorse e dall’esigenza di trovare soluzioni più efficaci. Durante la riunione al Viminale, presieduta dalla sottosegretaria Wanda Ferro, sono stati discussi i nuovi tempi per garantire la stabilità finanziaria degli enti. La data definitiva rimane da definire con i rappresentanti delle amministrazioni.

Si è svolta oggi, al Viminale, presieduta dalla sottosegretaria con delega agli enti locali Wanda Ferro, la seduta straordinaria della Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali. Nel corso della seduta Anci ed Upi hanno espresso parere favorevole in merito al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 20262028 degli enti locali fissandolo al 31 marzo prossimo. La proroga, è scritto in una nota, «mira, in primis, a sostenere i numerosi enti colpiti dagli intensi fenomeni atmosferici ed alluvionali, concentrati in prevalenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna. In secondo luogo, la finalità è quella di aiutare diversi enti di piccole dimensioni, in ragione delle numerose incombenze amministrative a carico di poche unità di personale». 🔗 Leggi su Feedpress.me

