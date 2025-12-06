Procedure di affidamento degli enti locali e principi contabili | i controlli della Corte dei conti | convegno al Comune

Il prossimo venerdì 12 dicembre si terrà presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno,a partire dalle ore 9.15, il convegno “Procedure di affidamento degli enti locali e principicontabili: i controlli della Corte dei Conti”.L’evento è organizzato dalla Prefettura di Salerno, d’intesa con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

? GROTTE DI COLLEPARDO: AFFIDATA LA MESSA IN SICUREZZA.. La Regione Lazio nei primi giorni di dicembre ha concluso, in tempi record, tutte le procedure di affidamento degli interventi per la messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo in provinc - facebook.com Vai su Facebook

Servizi pubblici locali, Autorità concorrenza: in house solo con motivazione rafforzata - L’ente locale, conclude l’Agcm in una recente segnalazione, deve dimostrare in modo puntuale che la scelta derogatoria dell’in house rispetto alle altre procedure di selezione dell’operatore ... Come scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Progettazione, 100 milioni agli enti locali per riqualificare il patrimonio pubblico - Aperta la procedura per il contributo 2026 destinato all'efficientamento delle scuole e alla messa in sicurezza di strade e territorio a rischio idrogeologico ... Si legge su edilportale.com

Enti locali: due convegni a Tramatza e Cagliari sugli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - L'Asel, l'associazione sarda Enti locali, organizza una giornata di formazione e approfondimento sulle ultime novità degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Come scrive unionesarda.it

Risorse antincendio e messa in sicurezza: 223,7 milioni per gli enti locali, domande entro il 15 dicembre 2025, lavori da concludere entro il 31 dicembre 2026. AVVISO - L’Avviso pubblico del Ministero dell’istruzione e del merito disciplina l’erogazione di contributi agli enti locali per interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e p ... Secondo orizzontescuola.it

Villa Dante, i consiglieri Carbone e Centofanti scrivono alla Regione: “Affidamento illegittimo, l’Amministrazione ci ignora” - La questione è stata ufficialmente ribadita con una integrazione protocollata in data 31 ottobre 2025 (prot. Lo riporta messinaoggi.it

Lavori socialmente utili, semplificate le procedure per gli enti locali - Il Consiglio Valle ha approvato, con 24 voti a favore e nove astensioni (Lega VdA, Forza Italia) un disegno di legge di modifica alla disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema ... Segnala ansa.it