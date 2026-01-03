Sicilia riforma degli enti locali al via | sì al terzo mandato e al consigliere supplente scontro sulle quote rosa

La Sicilia ha avviato la riforma degli enti locali, introducendo nuove disposizioni come il terzo mandato e il consigliere supplente. La modifica, frutto di un accordo di maggioranza, rappresenta un passo importante nel riordino amministrativo regionale. Tuttavia, il disegno di legge ha suscitato dibattiti, in particolare riguardo alle quote rosa. La riforma mira a rinnovare e semplificare il sistema di governo locale, mantenendo un equilibrio tra innovazione e rispetto delle norme esistenti.

L'accelerazione è frutto di un patto di maggioranza che riguarda, se non tutte, almeno le principali norme. È così che, a sorpresa, a cavallo del Capodanno, è stato ufficializzato che l'Ars ripartirà il 13 dal voto della riforma degli enti locali. Era in calendario da oltre due anni. Sul terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti come sull'introduzione della figura del.

Lavoratori part time enti locali, la Cisl Fp Sicilia: "Soddisfatti in parte, il traguardo restano le 36 ore" - In linea con quanto emerso nei giorni scorsi dopo un vertice di maggioranza e sull’onda della mobilitazione sindacale del 5 dicembre, il governo regionale ha previsto stanziamenti pari a 10 milioni di ... lasicilia.it

Contrasto alle infiltrazioni mafiose negli enti locali, webinar di ANCI Sicilia e Avviso Pubblico - “La lotta alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione negli enti locali impone l’attuazione di iniziative forti e puntuali con l’obiettivo di definire un impegno comune, superando le difficoltà di un ... ansa.it

