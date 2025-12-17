© Sport.quotidiano.net - I rossoblu oggi al "Combi» contro l’Altetico Maremma. Mobilieri Ponsacco: scatta l’ora della Coppa

Settimana intensa e impegnativa per la squadra dei Mobilieri Ponsacco, iniziata domenica scorsa con la trasferta a Rosignano contro il Castiglioncello, vinta 2-0. Oggi i rossoblù sono attesi allo stadio "Combi" di Albinia per affrontare l’Atletico Maremma nei quarti di Coppa Italia. L’Atletico ha conquistato l’accesso ai quarti sbarazzandosi nel triangolare di Orbetello e Invictasauro e, successivamente, del San Miniato Basso. I Mobilieri hanno ottenuto i quarti eliminando nel triangolare Castiglioncello e Saline, per poi vincere in trasferta contro la Sancascianese. Da sottolineare che Atletico e Mobilieri si sono già incontrati ad Albinia in campionato il 23 novembre, con il risultato di 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

