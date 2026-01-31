La corsa degli amatori a Fiano si trasforma in un omaggio vivo a Marco Pantani. Domenica, tra le strade del paese, si sono radunati ciclisti di tutte le età per ricordare il

Il 14 febbraio 2004 Marco Pantani ci lasciava, ma il personaggio è uno di quelli che è difficile da dimenticare, ultimo interprete di un ciclismo che faceva venire in mente le imprese di Bartali e Coppi. E a Lucca, dal 2005, viene ricordato con una gara per "Amatori", la "Ricordando Marco Pantani" che si correrà proprio sabato 14 febbraio, giunta, quest’anno, alla 21ª edizione. Tecnicamente la gara è per scalatori (e non poteva essere altrimenti) e, dopo il primo tratto pianeggiante, si arriva in salita, come del resto nelle precedenti edizioni. S.Lorenzo di Brancoli, Il Ciocco, Valgiano, Fiano, Coreglia Antelminelli e Chiatri Puccini sono stati gli arrivi di questa corsa che, quest’anno, ritornerà a Fiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo - "Amatori». La "Ricordando Pantani» a Fiano

Approfondimenti su Pantani Marco

Marco Pantani, nato il 13 gennaio 1970 a Cesena, è stato uno dei ciclisti più iconici della storia, noto per le sue vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pantani Marco

Argomenti discussi: Ciclismo - Amatori. La Ricordando Pantani a Fiano; Presentazione XXI° Trofeo Ricordando Marco Pantani – Sabato 14 Febbraio 2026.

Amatori traditi dal ciclismo drogatoLa grande piaga dell’uso di sostanze dopanti si annida pure tra i corridori della domenica che vogliono emulare i grandi campioni del professionismo. Un sommerso che è costantemente foraggiato da medi ... avvenire.it

in largo anticipo, la Tuscany Legend sta raggiungendo quota 200 iscrizioni, limite massimo consentito per la partecipazione alla XXI^ Ricordando Marco Pantani - facebook.com facebook