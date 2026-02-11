La stagione su strada del Team Frigerio si apre con due podi, dimostrando subito di essere in forma. La squadra di Giussano ha già messo in mostra la sua competitività, confermando la solidità e il buon passo della nuova annata.

Inizia con due podii la nuova stagione su strada del Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine di Giussano, confermando la solidità del gruppo e la capacità di essere subito competitivo. Un avvio che ha visto subito i giussanesi protagonisti con Marco Achille in quel di Andora dove il ciclista della categoria Gentleman ha sfiorato la vittoria ottenendo il secondo posto. Sul podio è salito anche Giovanni Coppola: quest’ultimo si è classificato al terzo posto sul traguardo di Borghetto Lodigiano dove si è disputata “ La Grande Gara “ Trofeo Luigi Albertini alla memoria sulla distanza di 84 chilometri. A imporsi è stato Giovanni Codenotti, bresciano della UTP Velo Club Pontenure, allo sprint su Daniele Bruschi del Team Cicli Manini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo Amatori. Il Team Frigerio parte con 2 podi

