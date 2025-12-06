Partito Democratico nominata la commissione per il congresso provinciale

Tempo di lettura: < 1 minuto a commissaria provinciale del Partito Democratico, Susanna Camusso, nomina la commissione provinciale per il congresso. Dell’organismo, presieduto dall’ex segretario provinciale di Napoli Gino Cimmino (indicato dalla segreteria regionale), entrano a far parte Francesca Della Ratta, Nicoletta Ferace, Francesco Gatto, Alessandro Landolfi, Vito Marotta, Antonietta Rucco, Giuseppe Spiezia e Ivana Tinto. La commissione è stata nominata a seguito dell’assemblea che si è svolta nella serata di lunedì e avrà il compito di assicurare trasparenza, correttezza e partecipazione lungo tutto il percorso congressuale, in una fase particolarmente significativa per la riorganizzazione del Pd provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Partito Democratico, nominata la commissione per il congresso provinciale

