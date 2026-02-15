‘Non pensi intervieni’ | come il papà eroe ha salvato la figlia dal rapimento al supermercato di Bergamo

Il papà di Bergamo ha agito in fretta e ha impedito che la figlia venisse rapita al supermercato. La ragazza di cinque anni, che di solito resta nel carrello, aveva deciso di camminare tra gli scaffali, quando un uomo ha tentato di prenderla. In quell'istante, l’uomo ha afferrato la bambina, ma il padre, senza esitazione, si è subito frapposto tra loro e ha bloccato l’aggressore, impedendogli di portarla via.

“È stata una frazione di secondo”. La dinamica è stata rapidissima. «Di solito la bambina sta nel carrello – spiega – ma voleva camminare. L’ho data alla mia compagna mentre io spingevo il carrello. I l supermercato Esselunga di Bergamo era pienissimo. Non ti aspetti assolutamente una cosa del genere». Poi quell’immagine che non dimenticherà: «Per me quell’uomo si stava semplicemente accovacciando per legarsi i lacci delle scarpe. Invece ha preso la bambina sollevandola verso l’alto». Un gesto improvviso. Un secondo che cambia tutto. Il balzo, la colluttazione e l’arresto. Appena compreso cosa stesse accadendo, il padre si è lanciato sull’uomo, un 47enne di origine romena senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Non pensi, intervieni’: come il papà eroe ha salvato la figlia dal rapimento al supermercato di Bergamo Paolo Campolo, l’eroe che ha salvato i ragazzi dal rogo di Crans-Montana. «Quella chiamata di mia figlia, ho rotto un vetro, mi cadevano addosso» – Il video Paolo Campolo, analista finanziario di origini calabresi, si trovava a Crans-Montana quando ha ricevuto una chiamata urgente da sua figlia. Tentato rapimento di una bambina al supermercato a Bergamo, i genitori pensavano "volesse ucciderla" Un uomo ha tentato di portare via una bambina al supermercato di Bergamo, e i genitori credono che volesse farle del male. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ritorna MUSIC BOX a Bergamo! Se pensi di sapere tutto sulla musica… è il momento di dimostrarlo ALT – Stazione del Gusto (Bergamo) Venerdì 13, 20 e 27 Febbraio Dalle 20:30 Hit di ieri e di oggi, sfide tra amici, risate e classifica da con facebook