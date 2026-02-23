Prima applicazione al mondo di anastomosi magnetica negli interventi di chirurgia del colon

Il Policlinico San Marco ha realizzato la prima applicazione al mondo di anastomosi magnetica durante interventi di chirurgia del colon, grazie a una tecnologia innovativa ideata dal professor Michel Gagner. La procedura ha coinvolto due resezioni laparoscopiche, utilizzando un sistema magnetico lineare che riduce i tempi di recupero e migliora i risultati. Questa novità rappresenta un passo avanti nelle tecniche chirurgiche minimamente invasive, aprendo nuove possibilità per i pazienti.

Primato mondiale al Policlinico San Marco, ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato in provincia di Bergamo, dove sono state eseguite due resezioni laparoscopiche del colon con anastomosi magnetica lineare, tecnica innovativa ideata dal professor Michel Gagner, autorità internazionale della chirurgia digestiva e metabolica. Le procedure rientrano nello studio internazionale MagCR Study, incentrato sull’applicazione dell’anastomosi magnetica nella chirurgia del colon, che vede il Policlinico San Marco tra i quattro centri coinvolti a livello mondiale, insieme ad Amsterdam, Madrid e Santiago del Cile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Svolta nella chirurgia del colon, a Bergamo le prime resezioni al mondo senza punti di sutura e graffe

Leggi anche: Operazione al colon con chirurgia laparoscopica, prima volta a Guastalla

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Pozzi e uso dell'acqua: illustrata a Foggia la nuova legge regionale; Il Ritorno: il nuovo percorso di Quaresima proposto da Hallow; La prima app al mondo dedicata ai calçots è ormai realtà: la mappa definitiva per trovare più di 500 ristoranti e agricoltori con marchio di qualità.; I volti e le voci del Concilio.

Hiv-Bookmark. La prima app-phone al mondo per pazienti HivRicorda quando prendere i farmaci e sottoporsi alle visite. Ma sono anche altre le funzioni dello strumento per telefono cellulare lanciato da Nps Italia Onlus per semplificare la vita nella gestione ... quotidianosanita.it

Breaking Italy. . E se l’intelligenza artificiale ci fosse d’aiuto anche per conoscere nuove persone È quello che vuole fare Fate, app di dating con sede a Londra, che si definisce la prima applicazione di questo tipo basata sull’intelligenza artificiale. All’iscrizion - facebook.com facebook