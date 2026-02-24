Chieri Riccardo morto a 5 mesi dopo la caduta dalle scale | aperta un’indagine chiesto l’affidamento del fratellino

Riccardo, bambino di cinque mesi, è morto dopo essere caduto dalle scale di casa, causando una richiesta di affidamento del suo fratellino. I genitori hanno chiamato i soccorsi, ma le ferite sono risultate troppo gravi. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La famiglia si trova ora sotto osservazione, mentre si cercano risposte sul tragico evento.

Una caduta lungo le scale di casa. Un ricovero disperato. Poi il silenzio di una sala di rianimazione. A Chieri, frazione di Pessione, la morte di Riccardo Lucà, cinque mesi appena, ha scosso una comunità intera e acceso un’indagine giudiziaria che ora cerca risposte. Il piccolo è deceduto all’ospedale Ospedale Regina Margherita, dove era ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dalle scale mentre si trovava in braccio alla madre. La donna ha riferito ai soccorritori e ai carabinieri di aver avuto un malore improvviso che le avrebbe fatto perdere la presa. Ma la Procura vuole chiarire ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

