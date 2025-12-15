Chiello partecipa al 76° Festival di Sanremo con il brano

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Chiello in gara con Ti penso sempre

Chiello è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano Ti penso sempre. Chiello è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano Ti penso sempre (Island RecordsUniversal Music Italia), da oggi in pre-order. Il cantautore, tra le voci più distintive e amate della nuova scena italiana, calcherà per la prima volta da protagonista il palco dell’Ariston. È disponibile in digitale il nuovo singolo Lupo, un brano che segna un ulteriore passo nella crescita dell’artista, sempre più orientato verso un linguaggio evocativo. Con questo pezzo, Chiello esplora il lato più oscuro e istintivo dell’essere umano. Spettacolo.eu

Chiello con Ti penso sempre a Sanremo 2026

"Festival di Sanremo 2026": i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara - Scopri tutti i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara a "Sanremo 2026" svelati durante “Sarà Sanremo”: artisti, temi e prime anticipazioni dei brani. alfemminile.com