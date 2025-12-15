Sanremo | Renga con ‘Il meglio di me’ Chiello con ‘Ti penso sempre’

Francesco Renga e Chiello sono tra gli artisti annunciati per il prossimo Festival di Sanremo, portando rispettivamente le canzoni ‘Il meglio di me’ e ‘Ti penso sempre’. L’evento, in programma a Roma il 14 dicembre, promette di essere un’occasione di grande musica e spettacolo, con interpretazioni che si preannunciano coinvolgenti e ricche di emozioni.

Roma, 14 dic. (LaPresse) – Francesco Renga parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con 'Il meglio di me', Chiello con 'Ti penso sempre'. Lo hanno annunciato i due cantanti durante 'Sarà Sanremo' su Rai1. "Questa canzone è un'importante riflessione sulla crescita personale in cui affronto le paure e le fragilità di un uomo", ha raccontato Renga. Il pezzo di Chiello, ha spiegato l'artista, "parla di una mente sospesa tra l'inizio e la fine di qualcosa". Hanno presentato i propri brani anche Bambole di pezza ('Resta con me'), Ditonellapiaga ('Che fastidio'), Leo Gassmann ('Naturale'), Maria Antonietta & Colombre ('La felicità e basta'), Michele Bravi ('Prima o poi') e Sal Da Vinci ('Per sempre sì').