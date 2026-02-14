Mi sento male i bambini stanno vivendo nel terrore mamma Catherine torna a parlare dopo mesi VIDEO
Catherine, mamma dei bambini che vivono nel bosco, ha parlato dopo mesi di silenzio, riferendo di sentirsi male e di come i figli siano in uno stato di paura costante. La donna si è presentata all’Aquila, uscendo dall’ultima perizia con la psichiatra incaricata dal tribunale, dopo aver affrontato un lungo periodo di attesa. La sua voce tremante e le lacrime hanno attirato l’attenzione di chi la seguiva, mentre raccontava il suo disagio e la preoccupazione per la condizione dei piccoli.
La mamma della famiglia nel bosco ai microfoni de 'La Vita in diretta' dopo la terza perizia con la psichiatra nominata dal tribunale per i minorenni dell'Aquila Mamma Catherine torna a parlare dopo mesi di silenzio. Con la voce rotta dalle lacrime, la mamma della famiglia nel bosco è stata raggiunta all'Aquila all’uscita dalla terza perizia con la psichiatra nominata dal tribunale per i minorenni per accertare le capacità genitoriali della coppia. "Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore e paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte" dice Catherine ai microfoni de 'La Vita in diretta' su Raiuno.🔗 Leggi su Chietitoday.it
