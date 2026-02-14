Mi sento male i bambini stanno vivendo nel terrore mamma Catherine torna a parlare dopo mesi VIDEO

Catherine, mamma dei bambini che vivono nel bosco, ha parlato dopo mesi di silenzio, riferendo di sentirsi male e di come i figli siano in uno stato di paura costante. La donna si è presentata all’Aquila, uscendo dall’ultima perizia con la psichiatra incaricata dal tribunale, dopo aver affrontato un lungo periodo di attesa. La sua voce tremante e le lacrime hanno attirato l’attenzione di chi la seguiva, mentre raccontava il suo disagio e la preoccupazione per la condizione dei piccoli.