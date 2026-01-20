Adesso mi sento più tranquillo | Rino Barillari fa pace con Gerard Depardieu dopo la rissa all’Harry’s Bar

Dopo la lite all’Harry’s Bar, Rino Barillari e Gerard Depardieu hanno trovato un momento di confronto. Le tensioni si sono stemperate con strette di mano e un gesto amichevole, segnando una riconciliazione che ha coinvolto anche fotografi e videocamere presenti. Un passo verso la pacificazione tra i due, che ha ridato spazio a un clima più sereno e rispettoso.

Rino Barillari fa pace con Gerard Depardieu. Sono state solo strette di mano a favore di fotografi e videocamere, e addirittura baci a fior di guancia, tra il re dei paparazzi italiano e la star francese. I due sono scesi a miti accordi dopo la rissa che avvenne all’Harry’s Bar di Roma nel 2024. Lo hanno spiegato i due protagonisti della vicenda proprio davanti allo storico bar di Via Veneto convocando la stampa. Barillari ha stracciato la querela, insomma, e Depardieu ha stracciato la sua. “Adesso mi sento più tranquillo. Ho visto tranquillo questo grande attore che amo e amerò sempre”, ha spiegato Barillari che in quel giorno di maggio 2024 dopo aver cercato di scattare foto alla star seduta ai tavoli dell’Harry’s finì all’ospedale con dieci giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Depardieu chiede scusa a Rino Barillari: pace fatta all’Harry’s Bar dopo l’aggressioneGerard Depardieu si è incontrato con Rino Barillari a via Veneto, chiedendo scusa per la lite avvenuta a maggio.

Rino Barillari e Gerard Depardieu: la pace a la Vita in DirettaRino Barillari e Gerard Depardieu hanno recentemente ristabilito un rapporto di pace.

