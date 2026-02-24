Mi sarei aspettata un invito a Sanremo per ricordare Pippo Baudo invece ci sarà la segretaria avrebbero dovuto metterla vicino ai figli | la ‘stoccata’ di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli si lamenta perché non è stata invitata a Sanremo per ricordare Pippo Baudo, nonostante abbia passato 18 anni della sua vita al suo fianco. La cantante critica la scelta di affidare il ricordo alla segretaria, invece di coinvolgere i familiari. Ricciarelli sottolinea di aver sperato di ricevere un invito per rendere omaggio al conduttore. La sua delusione si fa sentire nel modo diretto con cui si esprime.

“ Un invito all’Ariston ci stava, per chi come me ha passato 18 anni della sua vita insieme a lui. E sarei stata felice di ricordarlo”. Katia Ricciarelli commenta così, ai microfoni dell’ Adnkronos, le indiscrezioni secondo le quali, stasera, nel primo appuntamento del Festival che si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo, in platea siederanno i figli del conduttore Tiziana e Alessandro, “e – sempre a quanto apprende l’Adnkronos – anche l’assistente di Baudo, Dina Minna, che però non siederà in platea”. Le parole di Katia Ricciaelli. Ricciarelli continua: “ Un invito ci stava non tanto come ex moglie, ma comunque come un’artista che è stata al suo fianco per tanti anni e poteva ricordarlo davvero “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

