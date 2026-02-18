Sanremo 2026 | alla scoperta del trio Blind El Ma e Soniko in gara tra le Nuove Proposte

Il trio Blind, El Ma e Soniko ha deciso di partecipare al 76° Festival di Sanremo, portando il loro singolo Nei miei DM, già in radio e online. La loro presenza deriva dalla voglia di emergere nel panorama musicale italiano, dopo anni di concerti e prove sul palco. Il brano, che parla di relazioni digitali, ha già attirato l’attenzione di molti fan e si prepara a essere tra i preferiti della categoria Nuove Proposte. La gara si svolgerà tra le strade della città, con tanti giovani artisti pronti a sfidarsi.

(askanews) – Il trio Blind, El Ma e Soniko è in gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo Nei miei DM, attualmente in radio e disponibile in digitale. La formazione un progetto originale nato nel 2025 che unisce tre anime artistiche diverse ha conquistato il suo posto all'Ariston vincendo Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall'Orchestra Sinfonica, superando selezioni a cui hanno partecipato oltre 500 candidati. «Sanremo è una cosa molto grande, con una grande storia, siamo molto soddisfatti di essere lì, quando abbiamo fatto la prima prova con l'orchestra non ci credevamo.

