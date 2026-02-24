Chi era El Mencho boss dei narcos messicani | L’omicidio è una prova di forza in vista dei mondiali di calcio

Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho, è stato ucciso in un atto che mira a mostrare potere prima dei mondiali di calcio in Messico. La sua morte, attribuita a una rappresaglia tra gruppi criminali, si inserisce in una strategia di intimidazione nel cuore del cartello di Jalisco. L’evento si verifica in un momento in cui la regione si prepara all’importante manifestazione sportiva, segnando un punto di svolta nel panorama della criminalità locale.

A Fanpage.it Thomas Aureliani (professore di "Geopolitica e criminalità organizzata" ed esperto di Messico presso l'Università degli studi di Milano) spiega l'omicidio di Nemesio Oseguera Cervantes, soprannominato El Mencho, il capo del cartello di Jalisco: "Si è voluto dare una dimostrazione di forza in previsione del grande evento di quest'estate, ovvero i mondiali di calcio che si terranno proprio nello stato di Jalisco".

El Mencho, quanto valeva il patrimonio del boss dei Narcos e le auto di lusso sequestrateLa morte di Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho, è avvenuta a causa di un’operazione militare nello Stato di Jalisco.

