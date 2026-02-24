Chi è Welo l’autore della sigla del Festival di Sanremo 2026

Welo ha scritto la sigla del Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione per il suo stile originale. Nato in Italia, ha 28 anni e si è fatto conoscere grazie a brani che spaziano tra pop e musica elettronica. Con una carriera iniziata sui social, condivide spesso aggiornamenti su Instagram, dove conta migliaia di followers. La sua passione per la musica si riflette nelle sue composizioni e nei progetti futuri, ancora da svelare.

. Vero nome, anni, età, canzoni, origini, carriera, Instagram. Welo è l’autore della sigla del Festival di Sanremo 2026, dal titolo Emigrato, che accompagnerà tutte e cinque le serate della kermesse (dal 24 al 28 febbraio 2026). Ma chi è Welo, qual è il suo vero nome e la carriera, con le canzoni più famose? Di dove è originario e qual è il suo profilo Instagram? Welo, nome d’arte di Manuel Mariano, è un rapper e cantautore salentino classe 1999 originario di Lecce. È stato scelto da Carlo Conti per firmare il jingle ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo con una rielaborazione del suo brano Emigrato. 🔗 Leggi su Tpi.it

