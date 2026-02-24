Chi è Sayf in gara a Sanremo 2026 dal nome vero alle origini dalla fidanzata alla carriera ai brani più famosi

Sayf, cantante in gara a Sanremo 2026, nasce da genitori tunisini e ha trascorso l’infanzia tra Genova, Santa Margherita Ligure e Rapallo. La sua passione per la musica si è manifestata fin da giovane, quando ha iniziato a scrivere testi, rappare e suonare la tromba. La sua presenza sul palco del festival suscita grande attenzione, soprattutto per la sua capacità di unire diverse radici culturali. Sayf si prepara a presentare i nuovi brani che lo hanno portato fin qui.

Sayf è uno dei 30 cantanti Big in gara al Festival di sanremo 2026, il rapper e cantautore italo-tunisino porta sul palco dell'Ariston un brano che mixa rap, melodie e testi riflessivi, pensato come una "fotografia del momento" in cui temi personali e sociali si intrecciano in modo originale. Per Sayf si tratta della prima partecipazione alla kermesse, un traguardo dopo una rapida ascesa nella scena musicale italiana grazie a collaborazioni, singoli di successo e performance dal vivo apprezzate dal pubblico. Chi è Sayf: nome vero, biografia e famiglia d'origine Sayf è il nome d'arte di Adam Sayf Viacava, nato il 23 marzo 1999 a Genova.

