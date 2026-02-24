Chi è Samurai Jay | il tormentone ‘Halo’ Ero un nerd pesavo 100 chili

Samurai Jay, noto per il tormentone ‘Halo’, ha raccontato di aver scelto questo alter ego dopo aver perso 30 chili e abbandonato il suo passato da nerd. Prima di cambiare vita, pesava 100 chili e trascorreva molto tempo davanti al computer. Ora, il suo nome d’arte riflette una nuova identità forte e determinata. La sua trasformazione ha attirato l’attenzione sui social, dove continua a condividere aggiornamenti sulla sua evoluzione.

Più che un nome d’arte, un vero alter ego. Con un nome senza dubbio più esotico e che rispetto a quello anagrafico. Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo e lo fa con il brano ‘Ossessione’. Guida al Festival di Sanremo 2026: partecipanti, ospiti, duetti, voto e televoto. Il programma delle serate Chi è Samurai Jay e perché si chiama così. Il suo nome all’anagrafe non è di certo così esotico come quello d’arte, ma rivela molto sulle sue origini e sulle sue radici. Alle quali peraltro è molto legato. Samurai Jay all’anagrafe si chiama Gennaro Amatore ed è nato a Mugnano di Napoli, vicino a Scampia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Samurai Jay a Sanremo 2026: chi è il rapper di "Halo", la hit virale su TikTok

Chi è Samurai Jay a Sanremo 2026: dagli inizi con "Respira" al successo di "Halo"

Sono Gennaro Amatore, nato a Mugnano di Napoli, alto 1.82 metri più o meno, single, occhi verdi circa, felice, solare, gasato tanto: Samurai Jay debutta a Sanremo 2026. Gennaro Amatore porta 'Ossessione' al Festival e per la serata cover si esibirà con Belén Rodríguez e Roy Paci

Samurai Jay debutta a Sanremo 2026: chi è il cantante di Ossessione con Belen Rodriguez. Dalle strade di Mugnano al palco dell'Ariston, conosciamo meglio il rapper napoletano con un sound unico e coinvolgente

