Samurai Jay a Sanremo 2026 | chi è il rapper di Halo la hit virale su TikTok

In mezzo a nomi attesi e pronosticati di questo di Sanremo 2026, spunta quello di Samurai Jay. Qualcuno ne avrà sicuramente sentito parlare, perché nel 2025 la sua voce è finita ovunque grazie a Halo, la collaborazione con Vito Salamanca diventata iper virale su TikTok. Dietro il nome d’arte c’è Gennaro Amatore, nato il 1° ottobre 1998 a Mugnano di Napoli. Il nome non nasce a tavolino. In un’intervista, il cantante ha spiegato che “Samurai” gli è stato appiccicato quasi per scherzo da un amico che lo aveva visto “sconvolto”. Poi la seconda parte, “Jay”, è arrivata come richiamo a “Genny”. Samurai Jay cresce con riferimenti che tengono insieme territorio e orizzonte internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gennaro Amatore porta 'Ossessione' al Festival e per la serata cover si esibirà con Belén Rodríguez e Roy Paci

Dalle strade di Mugnano al palco dell'Ariston, conosciamo meglio il rapper napoletano con un sound unico e coinvolgente

