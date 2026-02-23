Chi è Samurai Jay a Sanremo 2026 | dagli inizi con Respira al successo di Halo

Samurai Jay, nome d'arte del rapper napoletano Gennaro Amatore, ha conquistato il palco di Sanremo 2026 grazie al singolo

Ecco chi è Samurai Jay, nome d'arte del rapper napoletano Gennaro Amatore, sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ossessione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morta Anna Rusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con “Tutto è musica” e “Sto con te”È scomparsa Anna Rusticano, cantante nota per successi come

Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio.

Chi è Samurai Jay a Sanremo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Chi è Samurai Jay, per la 1° volta a Sanremo con la canzone Ossessione; Chi è Samurai Jay, la voce urban di Napoli che arriva all’Ariston con Ossessione; Samurai Jay a Sanremo 2026 con la sua Ossessione e la voglia di prendere la vita a morsi; Samurai Jay, chi è il rapper di Sanremo 2026 e perché sul palco con lui ci sarà Belen Rodriguez.

Chi è Samurai Jay? Le origini del rapper e che canzoni ha fattoUn cantante di Napoli nord, cresciuto tra rap, R&B e contaminazioni pop, che oggi si gioca l’Ariston dopo una lunga serie di singoli diventati colonna sonora dei social e delle estati italiane. tag24.it

Sanremo, Samurai Jay: roller coaster di emozioni per chi viene da periferiaMilano, 23 feb. (askanews) - Samurai Jay sarà in gara per la prima volta alla 76 edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano ... spettacoli.tiscali.it

#SamuraiJay è pronto a presentare #Ossessione sul palco di #Sanremo2026 x.com

askanews. . #Sanremo, #Samurai #Jay: roller coaster di emozioni per chi viene da periferia #Sanremo2026 #samuraijay - facebook.com facebook