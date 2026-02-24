Chi è Raf a Sanremo 2026 | età altezza peso moglie e figli Come si chiama il cantante

Raf, noto cantautore italiano, ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 con la sua partecipazione. La sua presenza si spiega con il successo conquistato negli anni Ottanta e Novanta, che ha consolidato la sua popolarità. L’artista, di 55 anni, si presenta con uno stile semplice e autentico, portando sul palco un brano che riflette le sue esperienze. La sua performance ha già suscitato interesse tra il pubblico e gli esperti.

Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, è un cantautore italiano, diventato famoso negli anni Ottanta e Novanta. A 17 anni si trasferisce a Firenze per studiare all’Istituto d’arte e successivamente si iscrive alla facoltà di architettura. Passa un periodo a Londra lavorando come cameriere per mantenersi. Torna a Sanremo 2026 con il brano Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti Chi è Raf, cantante a Sanremo 2026: anni, altezza, peso, carriera, moglie e figli. Dopo l’incontro con Giancarlo Bigazzi torna in Italia e inizia a produrre testi in inglese che poi si concretizzano nel suo primo album ”Self control”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

