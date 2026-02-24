Chi è Levante la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, ha conquistato il pubblico con il suo stile autentico e le melodie coinvolgenti, portando sul palco di Sanremo 2026 la sua ultima canzone. La cantante, nota per la capacità di unire testi sinceri a sonorità moderne, ha appena pubblicato un nuovo singolo che sta ottenendo consensi. La sua presenza in gara rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale. La sua esibizione si prepara a sorprendere gli spettatori.

. Tra le cantautrici più apprezzate in Italia c’è Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, tra le artiste più in voga e raffinate, con una voce inconfondibile. Ma chi è Levante? Qual è il nome, la carriera e le canzoni? Ecco tutte le informazioni. Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice italiana nata a Caltagirone (Catania) il 23 maggio 1987 e cresciuta a Torino. È considerata una delle figure più rappresentative del pop cantautorale italiano contemporaneo, capace di coniugare sensibilità indie e successo mainstream. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'intervista a Levante - Festival di Sanremo 2026

