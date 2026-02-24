Chi è Dargen D’Amico in gara a Sanremo 2026 dal nome vero agli occhiali scuri dalla fidanzata alle canzoni più famose

Dargen D’Amico partecipa a Sanremo 2026 perché ha deciso di tornare con un brano dedicato alle difficoltà della vita contemporanea. La causa è il suo desiderio di raccontare le sfide quotidiane attraverso la musica e di condividere emozioni autentiche. Con i suoi occhiali scuri e il stile originale, è uno degli artisti più riconoscibili della gara, che lo vede alla sua terza partecipazione. La sua presenza al Festival interessa molti appassionati di musica italiana.

Jacopo Dargen D’Amico è uno degli artisti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo. Il rapper, cantautore e produttore milanese è un volto noto della scena hip hop e pop italiana, riconoscibile anche per il suo costante uso di occhiali da sole scuri, che sono diventati un tratto distintivo del suo stile personale. A Sanremo 2026 torna sul palco con il brano “AI AI”, sua terza partecipazione alla competizione dopo quelle con Dove si balla nel 2022 e Onda alta nel 2024, portando ancora una volta testi originali e riflessivi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

