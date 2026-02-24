Chi è Mara Sattei la canzone a Sanremo 2026 la vita privata dal fidanzato alla proposta di matrimonio la carriera e i brani più famosi

Mara Sattei ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Donadei nel giorno del suo 30esimo compleanno, mentre si preparava a salire sul palco di Sanremo 2026 con la canzone “Le cose che non sai di me”. La cantante ha scritto il brano in modo molto personale, dedicandolo a momenti della sua vita. La sua presenza tra i big del festival attira molta attenzione, soprattutto dopo questa sorpresa speciale.

Mara Sattei è tra i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Le cose che non sai di me”, brano intenso e personale scritto interamente da lei e presentato come parte della sua evoluzione artistica. La partecipazione di Sattei all’Ariston coincide con l’uscita del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo e segna il suo ritorno alla competizione dopo il debutto nel 2023. Chi è Mara Sattei: biografia e famiglia d’origine Mara Sattei è il nome d’arte di Sara Mattei, nata il 28 aprile 1995 a Fiumicino (Roma). Cresciuta in una famiglia dove la musica era centrale, ha iniziato fin da piccola a studiare canto e pianoforte, incoraggiata dalla madre, che cantava in un gruppo gospel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Di seguito trovate l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2026, ordine che è stato appena comunicato in conferenza stampa: Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D'Amico Arisa Luchè Tommaso Paradiso Elettra L - facebook.com facebook

Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Broc x.com