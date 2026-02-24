Chi è Arisa dal nome vero alla canzone a Sanremo 2026 dalla vita privata al fidanzato dalla carriera ai brani più famosi

Arisa ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 portando il brano “Magica favola”, scritto per riflettere su vita, amore e tempo. La cantante, conosciuta anche come Sabrina G verbind, si presenta con un nuovo sound che ha sorpreso i fan. La sua presenza sul palco del teatro Ariston segna un passo importante nella sua carriera, mentre il pubblico attende di ascoltare le sue interpretazioni dal vivo. La sua esibizione promette di essere un momento memorabile.

Arisa è fra i 30 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2026: sul palco del teatro Ariston porta la canzone "Magica favola", brano pubblicato ufficialmente il 25 febbraio 2026 e che segna un ritorno molto atteso nella kermesse dopo le precedenti vittorie. Chi è Arisa: nome vero, biografia e famiglia d'origine Arisa è il nome d'arte di Rosalba Pippa, nata il 20 agosto 1982 a Genova, ma cresciuta invece a Pignola, in provincia di Potenza, in Basilicata. Il suo nome d'arte — Arisa — nasce da un gioco con le iniziali dei membri della sua famiglia: Antonio (il padre), Rosalba (lei), Isabella e Sabrina (le sorelle) e Assunta (la madre).

Arisa finalmente a Sanremo 2026: la reazione della cantante

