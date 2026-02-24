Chi è l’ex più importante di Carlo Conti prima della moglie Francesca Roberta Morise | Ci sono rimasta male quando ho saputo

Roberta Morise, ex valletta di Carlo Conti, ha deciso di lasciarlo perché non era più innamorata. La sua rottura con il conduttore ha causato discussioni tra fan e media. Morise ha ammesso di essere rimasta delusa quando ha scoperto che Conti aveva già iniziato una relazione con Francesca Vaccaro. La fine della loro storia ha attirato molta attenzione, soprattutto perché era stata una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo.

Roberta Morise, la valletta che è stata legata a Carlo Conti per diversi anni ma che poi, rendendosi conto di non essere più innamorata, ha deciso di lasciarlo, permettendo quindi a Francesca Vaccaro di diventare sua moglie. La Morise in un’intervista rilasciata al settimanale Chi racconta i retroscena del matrimonio più chiacchierato del momento, almeno dal suo punto di vista. Per le nozze, svela Roberta, Carlo avrebbe deciso di tenere il più stretto riserbo, almeno nei confronti di quell’ex fidanzata che aveva a lungo amato. Dalla rottura con la Morise, infatti, è passato meno di un anno, un tempo che è stato sufficiente a Conti per pensare di rifarsi una vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco chi sono tutte le ex di Carlo Conti, dai flirt famosi all’amore con Roberta MoriseCarlo Conti torna a far parlare di sé per il suo passato amoroso.

"Ci sono rimasta male": cosa è successo a Francesca LollobrigidaFrancesca Lollobrigida si è detta “rimasta male” dopo aver perso la finale della staffetta 3000 metri ai Giochi di Pechino, un risultato che ha deluso le sue aspettative e ha suscitato molta amarezza tra i tifosi italiani.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Andrea Windsor-Mountbatten, l'ex principe travolto dallo scandalo Epstein. FOTO; La nuova fidanzata di Checco Zalone è l'ex di Zambrotta? Ecco gli indizi...; Andrea il Sogghignante: dalla gloria alle Falkland alle accuse di Giuffre, la caduta del principe; Camila Giorgi è incinta: chi è l'ex tennista.

Gianna Pratesi, chi è l'ex gelataia che a 105 anni sul palco di Sanremo canta 24mila baci di Adriano CelentanoProtagonista sul palco di Sanremo nella prima serata anche Gianna Pratesi. Il 16 marzo compirà 106 anni ma prima sarà sul palco di ... msn.com

Chi è la figlia di Tommaso Paradiso? La dolcissima dedica dietro il brano di Sanremo 2026L’ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, è diventato padre e per questo Sanremo 2026 dedica il brano alla figlia. Scopriamo chi ... alfemminile.com

Giuseppe Di Gerlando, pescatore e ristoratore a Sanremo, racconta il successo dell’Ittiturismo Patrizia durante il Festival: da Panariello a Carlo Conti, tutti pazzi per i gamberi viola - facebook.com facebook

Carlo #Conti fa ridere i giornalisti con una battuta su #CanYaman: " Sull'abbronzatura mi batte, sul fisico non tanto". #sanremo #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com