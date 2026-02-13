Francesca Lollobrigida si è detta “rimasta male” dopo aver perso la finale della staffetta 3000 metri ai Giochi di Pechino, un risultato che ha deluso le sue aspettative e ha suscitato molta amarezza tra i tifosi italiani. La motivazione principale è stata la caduta in fase di cambio, che ha compromesso il suo tentativo di conquistare l’oro, e questa sconfitta ha lasciato un segno profondo nella sua carriera. Per distinguersi da altre fonti, si sa che Lollobrigida ha commentato l’accaduto con un tono più personale, sottolineando la delusione e la voglia di riprenders

Un doppio oro che vale, definitivamente, l’inserimento nella leggenda: non soltanto del pattinaggio di velocità ma della storia dei Giochi olimpici invernali. Due vittorie a distanza di cinque giorni, nei tremila e cinquemila metri dello speed skating sono un’impresa difficilmente ripetibili per atleti “comuni mortali”. La super mamma Lollo, però, ha un velo di tristezza per le assurde critiche ricevute dopo aver vinto il primo oro. Cosa è successo. In preda all’euforia, giustamente, la prima cosa a cui pensa una madre è riabbracciare il proprio figlio, piccolo, di appena due anni. Ed è ciò che è avvenuto dopo la prima gara ma gli haters trovano sempre il modo di scatenarsi anche per uno dei momenti più belli che possano esserci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Francesca Lollobrigida ha conquistato un altro oro a Milano, nei 5mila metri del pattinaggio di velocità, ma il suo sorriso è stato offuscato dalle critiche ricevute sul figlio, che ha commentato con amarezza i commenti cattivi sui social.

Francesca Fialdini commenta il Lastra Gate, svelando cosa le ha provocato dispiacere e delusione.

Ha intenerito da una parte e dall'altra fatto riflettere l'immagine di Francesca Lollobrigida nelle interviste post gara con in braccio il figlio. Le nostre atlete, così protagoniste nell'Olimpiade, godono delle giuste tutele come si deve a delle grandi professioniste Il - facebook.com facebook

Alberto Tomba Manuela Di Centa Francesca Lollobrigida La Lollo entra in un club veramente esclusivo #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com