Ecco chi sono tutte le ex di Carlo Conti dai flirt famosi all’amore con Roberta Morise

Carlo Conti torna a far parlare di sé per il suo passato amoroso. Le cronache di oggi svelano i nomi delle sue ex, tra flirt noti e storie meno conosciute. Si sa che nel 1995 si frequentava con una ragazza dall’aspetto mediterraneo, più di trent’anni fa. Ora si scopre che il conduttore ha avuto relazioni anche con donne dello spettacolo, tra cui Roberta Morise. La sua vita privata continua a far discutere, anche dopo tanti anni.

Nel passato amoroso di Carlo Conti ci sono sia donne dello spettacolo che sconosciute, le cronache raccontano che nel 1995, più di trent’anni fa, si accompagnava a una bella ragazza dall’aspetto mediterraneo. Di più non è dato sapere. È di due anni più tardi (nel lontano 1997) la presunta storia d’amore con Luana Colussi, relazione di cui non si trovano tracce tangibili. La bella ex presentatrice, ora mamma a tempo pieno, ha anche lavorato con Conti in Va ora in onda, programma comico di intrattenimento. Gli anni dopo sono piuttosto misteriosi. Carlo Conti è sempre stato molto riservato sulla sua vita amorosa sebbene non siano mancate voci di corridoio e gossip a riguardo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Carlo Conti

Il PrimaFestival si appresta a tornare, con Carlo Conti alla guida e tre donne sorprendenti pronte a condurre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carlo Conti

