La fidanzata tradita con confessione in tv dal biatleta norvegese respinge le scuse | Non lo perdono

La fidanzata del biatleta norvegese tradito si presenta in tv e rifiuta le scuse. Dopo aver ammesso il tradimento, dice chiaramente di non voler perdonare il partner. La sua reazione sorprende e lascia intendere che la storia non si chiuderà facilmente.

Roma, 11 febbraio 2026 – Pensava forse che confessare un tradimento in mondovisione avrebbe avuto più chance di perdono? Previsione sbagliata. Anzi, se qualche speranza c’era, Sturla Holm Laegreid l’ha stroncata raccontando a tutti che la sua fidanzata aveva le corna. Ricapitoliamo cosa è accaduto. Dopo il bronzo olimpico nella 20 km di biathlon, l’atleta norvegese al traguardo ha spiazzato tutti confessando di essere stato infedele: "Tre mesi fa ho commesso l'errore della mia vita e l'ho tradita, e gliel'ho detto una settimana fa. Questa è stata la settimana peggiore della mia vita ", le sue parole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nessuno si aspettava che avrebbe anche fatto una confessione forte.

Questa mattina, Holm Laegreid, il biatleta norvegese, ha fatto una confessione inaspettata durante una trasmissione televisiva.

