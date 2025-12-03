Dick Van Dyke compirà 100 anni a breve | la star festeggia cantando dal vivo in un evento benefico

C’è chi festeggia il compleanno con una torta e qualche candela, e chi invece organizza un sing-a-long benefico di due ore davanti a decine di fan, cantando dal vivo i classici che hanno segnato la storia del cinema. Dick Van Dyke, leggenda vivente di Hollywood, ha scelto la seconda opzione per anticipare il suo centesimo compleanno, che cadrà il prossimo 13 dicembre. L’evento si è tenuto il 30 novembre a Malibu, California, e non è stato solo una celebrazione personale, ma un momento di riflessione collettiva su come viviamo oggi. Accompagnato dalla moglie Arlene Silver, Van Dyke ha co-condotto la serata il cui ricavato andrà a sostenere il Dick Van Dyke Museum e il Van Dyke Endowment of the Arts. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dick Van Dyke compirà 100 anni a breve: la star festeggia cantando dal vivo in un evento benefico

