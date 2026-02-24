Chi è Fulminacci e perché si chiama così

Fulminacci ha preso parte al Festival di Sanremo 2026 perché il suo nome è stato annunciato tra i Big. La sua presenza ha sorpreso alcuni spettatori, che si sono chiesti chi fosse davvero. Il cantante, conosciuto per il suo stile diretto e testi sinceri, si prepara a esibirsi davanti a un vasto pubblico. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di chi cerca nuove voci nel panorama musicale italiano. Ora, aspetta di salire sul palco.

Fulminacci al Festival di Sanremo 2026. C’è chi, all’annuncio dei nomi dei partecipanti fra i Big da parte del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, ha esclamato “Finalmente” e chi invece si è ritrovato a chiedersi chi sia Fulminacci. Eppure il cantautore romano ha già partecipato al Festival di Sanremo. Era il 2021 quando Fulminacci si classificava sedicesimo fra i Big con ‘Santa Marinella’ e quel ritornello ‘Voglio solamente diventare deficiente e farmi male’ che entrava nelle case degli italiani chiusi a causa della pandemia. Oggi, 5 anni dopo, il cantautore romano torna all’Ariston ma questa volta con il pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

