Blue Monday 2026 perché si chiama così e perché cade il 19 gennaio

Il Blue Monday del 2026 cade il 19 gennaio, il terzo lunedì del mese.

Se vi sentite tristi, stanchi o particolarmente giù di morale, non siete i soli. Oggi 19 gennaio, come ogni terzo lunedì del primo mese, è infatti il Blue Monday, ossia il giorno più deprimente dell’anno. Almeno secondo un’espressione nata nel 2005 per la campagna pubblicitaria di un’agenzia viaggi e nel tempo divenuta talmente virale da entrare di diritto nel linguaggio comune, condizionando sia i media sia, soprattutto, i social. A oltre 20 anni dalla nascita, ecco la storia dell’evento, dalla scelta del colore blu fino ai parametri che hanno dato vita alla formula. Blue Monday: chi l’ha ideato e perché ha scelto proprio quel colore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il 19 gennaio è il giorno più triste dell'anno: cos'è il Blue Monday e perché viene definito così

Il 19 gennaio 2026 si celebra il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell'anno.

