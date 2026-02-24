Chi è J-Ax a Sanremo 2026 | età altezza peso moglie figlio

J-Ax ha deciso di partecipare a Sanremo 2026, motivato dal desiderio di riconquistare l’attenzione del pubblico. La sua presenza si lega al brano “Italia starter pack”, che satirizza in modo schietto alcuni aspetti dell’Italia attuale. Il cantante, noto anche per la sua carriera musicale e i successi passati, si presenta con un testo che mira a far riflettere e provocare. La sua esibizione si tiene nel cuore della gara, attirando l’attenzione di tutti.

J-Ax ha scelto Sanremo 2026 per tornare sotto i riflettori ed è in gara tra i Big con il brano “Italia starter pack”, una canzone che ha offerto un ritratto ironico, diretto e senza filtri del Paese. Il rapper milanese ha deciso di portare sul palco dell’Ariston un pezzo capace di unire provocazione e riflessione, confermando ancora una volta la sua attitudine a raccontare la realtà con sarcasmo e lucidità. Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti Chi è J-Ax, cantante a Sanremo 2026: anni, altezza, peso, carriera, moglie e figli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

