Ditonellapiaga torna a calcare il palco di Sanremo nel 2026 con il brano Che fastidio. Dopo il debutto nel 2022 con Chimica, in coppia con Donatella Rettore, l’artista si prepara a presentare il suo nuovo singolo, consolidando la sua presenza nel festival e continuando a sorprendere il pubblico con la sua musica.

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Ditonellapiaga in gara con Che fastidio

Ditonellapiaga torna in gara al Festival di Sanremo con il brano dal titolo Che fastidio. Ditonellapiaga torna in gara al Festival di Sanremo, dopo il debutto nel 2022 con il brano Chimica in coppia con Donatella Rettore e lo fa con Che fastidio. Cantautrice dallo stile innovativo e camaleontico, che sa incarnare le infinite articolazioni dell’animo femminile spaziando con versatilità tra generi e sonorità, a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album Camouflage con cui ha vinto la Targa Tenco nella sezione Miglior Opera Prima. Nel 2024 esce il suo secondo album FLASH (BMGDischi Belli) ricco di importanti collaborazioni e duetta con Ornella Vanoni ed Elodie nel brano Ti Voglio (con Elodie e Ditonellapiaga) pubblicato in occasione dei 90 anni della stessa Vanoni. Spettacolo.eu

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big in gara - Scopriamo insieme i titoli delle canzoni dei 30 Big di Sanremo 2026, da Patty Pravo a Tommaso Paradiso ecco come si intitolano le loro canzoni ... gazzetta.it