Chi è Diana Poloni la fidanzata di Francesco Renga cantante Sanremo 2026

Diana Poloni ha conosciuto Francesco Renga dopo la fine della sua lunga relazione con Ambra Angiolini. La coppia si frequenta da diversi mesi e si mostra felice sui social, dove condividono momenti di vita quotidiana. Poloni ha già fatto capolino in alcune occasioni pubbliche, suscitando interesse tra i fan del cantante. La loro storia sembra consolidarsi mentre Renga si prepara per il Festival di Sanremo 2026.

, compagna. Chi è Diana Poloni, la fidanzata di Francesco Renga, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026? Dopo la fine della lunga relazione con Ambra Angiolini, Renga ha ritrovato l’amore con Diana, definendosi “un uomo fortunato, di amori ne ho tanti: i miei figli, la madre dei miei figli, la mia compagna Diana”. Diana Poloni è molto riservata e mantiene un profilo lontano dai riflettori, distinguendosi per discrezione e professionalità. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma ha costruito una carriera solida come chef e imprenditrice. 🔗 Leggi su Tpi.it

Francesco Renga a Sanremo 2026: “La perdita di mia madre ha segnato i miei rapporti”Francesco Renga ha deciso di partecipare di nuovo a Sanremo 2026, portando un brano intitolato “Il meglio di me”.

Sanremo 2026, Francesco Renga in gara con Il meglio di meFrancesco Renga torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano