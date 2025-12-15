Sanremo 2026 Francesco Renga in gara con Il meglio di me
Francesco Renga parteciperà in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Il meglio di me. Francesco Renga parteciperà in gara al Festival di Sanremo 2026 co n Il meglio di me. Una delle voci più grandi della musica italiana torna da solista sul palco dell’Ariston. Dopo aver celebrato nel 2025, con un tour di oltre trenta concerti, i 20 anni di Angelo – brano con cui ha vinto Sanremo – con questa partecipazione al Festival si apre un nuovo capitolo nella storia del cantante, che ha da poco firmato con Atlantic Records ItalyWarner Music Italy. Spettacolo.eu
