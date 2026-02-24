Chi è Daniele Dezi l’ex fidanzato di Gaia Gozzi

Daniele Dezi ha deciso di interrompere la relazione con Gaia Gozzi, nota vincitrice di Amici nel 2019, dopo un anno di storia. La rottura è stata causata dalle tensioni cresciute tra i due, alimentate da incomprensioni e differenze di vedute. Dezi ha scelto di mantenere il riserbo sulla separazione, ma nelle ultime settimane si sono moltiplicati i segnali di distacco tra i due. La fine della storia ha sorpreso molti fan, che seguivano il loro rapporto con interesse.

Lo scorso anno, la relazione tra Gaia Gozzi, vincitrice di Amici nel 2019, e il suo ormai ex fidanzato Daniele Dezi, è giunta al capolinea. La cantante e il produttore musicale sono stati legati per diversi anni, ma ormai è tutto finito. “Sono felice, molto. Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale ma attualmente ammetto di essere davvero molto felice”, aveva raccontato qualche anno fa, parlando del loro rapporto. L’ex di Gaia è un bassista e autore nonché chitarrista di Coez. Ha già una bambina, che oggi ha più di dieci anni. Le parole dell’ex fidanzato di Gaia Gozzi, prima della rottura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

