Chi è Gaia Bianchi | età perché è famosa di dov’è fidanzato figlia

Gaia Bianchi, 22 anni, è una influencer italiana conosciuta principalmente su TikTok e Instagram, dove condivide contenuti che le hanno guadagnato una vasta popolarità tra la Generazione Z. Originaria di Milano, è fidanzata e madre di una figlia. Tra i personaggi emergenti sui social, è nota anche come

Tra i personaggi noti sui social network, seguiti dalla Generazione Z, c'è anche lei, Gaia Bianchi. Definita la Barbier di TokTok o la Bianchis, è ormai un volto famoso su TikTok e Instagram, dove tiene sempre aggiornati i suoi fan. Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere. Gaia Bianchi chi è: anni, origini, com'è diventata famosa. Con milioni di follower al seguito, Gaia è un volto molto amato dalla Generazione Z. Nata a Novate Milanese il 24 febbraio 2004, nel 2026 compie 22 anni. Ma è a 14 anni che riesce a introdursi nel mondo dei social network come personaggio fisso, pubblicando i suoi primi video su TikTok.

