Richard Bryan Datre è il marito di Carla Gozzi, nota esperta di stile e fashion, celebre per aver condotto insieme a Enzo Miccio il programma “Ma come ti vesti?”. Originario degli Stati Uniti, si è trasferito in Italia per amore, condividendo con Carla momenti importanti della sua vita e sostenendola nel percorso professionale nel mondo della moda.

Richard Bryan Datre è il marito di Carla Gozzi, l’esperta di stile e fashion balzata alla grande popolarità per aver co-condotto con Enzo Miccio il programma cult “Ma come ti vesti?”. La moda e lo stile sono da sempre la più grande passione di Carla Gozzi che, invece, è sempre stata restia a raccontare la sua vita privata e sentimentale. Quello che possiamo dirvi con certezza è che la style coach è felicemente sposata con Richard Bryan Datre, un medico di New York che per amore ha deciso di cambiare la sua vita. Carla Gozzi è sposata da oltre tre decenni con il marito Richard Bryan Datre: «Io e mio marito stiamo insieme da più di trent’anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Carla Gozzi, Richard Bryan Datre e il trasferimento in Italia per amore

Leggi anche: Chi è il marito di Monica Guerritore, Roberto Zaccaria: “Legati dall’amore e non solo”

Leggi anche: Chi sono tutti gli ex di Barbara d’Urso: il padre dei figli, l’ex marito Michele Carfora, l’amore per Memo Remigi e il flirt con Vasco Rossi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Carla Gozzi: «Mio marito ha rischiato la vita, una mia scelta gliel'ha salvata. Per il mio lavoro ho sacrificato i figli. All'inizio facevo la fame» - Carla Gozzi è stata ospite per la prima volta nel salottino di Silvia Toffanin sabato 12 aprile 2025. leggo.it

Carla Gozzi: «Mio marito operato d'urgenza. Per un mese non ho dormito: lavoravo e la notte lo assistevo» - Nel 2011, sempre in coppia con Enzo Miccio, torna su Real Time con il programma Shopping Night. ilmessaggero.it

Carla Gozzi, il marito "segreto", la scelta dei capelli bianchi, l'amicizia con Enzo Miccio. «Il crop top può indossarlo solo chi ha la pancia piatta - Carla poi fa il grande salto e si trasferisce a New York per inseguire il suo sogno e trova lavoro ... leggo.it

Un in bocca al lupo Elena e un godetevi la pensione, meritata, a Carla e suo marito. #gioiaemiliaromagna - facebook.com facebook